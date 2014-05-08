印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如预期

路透雅加达5月8日 - 印尼央行周四宣布维持指标利率 在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及经常帐赤字扩大方面的压力减轻。

路透访问的15名分析师先前预计，印尼央行将连续第六个月维持利率在7.50%不变。在去年6月至11月间，印尼央行总共调升指标利率175个基点。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。(完)