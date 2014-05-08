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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 16:03 BJT

企业并购：澳洲天然气分销商Envestra收到香港长江实业的收购要约

路透悉尼5月8日 - 澳洲天然气分销商Envestra 周四表示，收到香港长江实业集团 的有条件收购要约，对Envestra的估值为23.7亿澳元(22.1亿美元)，胜过早前Australian Pipeline的出价。

Envestra在市场收盘后的声明中称，长江实业提议以每股1.32澳元现金进行收购。长江实业目前持有Envestra公司17.5%的股份。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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