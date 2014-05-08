路透基点：台湾至上电子五年期双币融资额从1亿美元提高到1.1亿

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾上市公司至上电子及其香港注册的子公司高照国际有限公司，已经把五年期双币种融资规模从1亿美元提高到了1.1亿美元。
这笔循环信贷分两档：A档是16.5亿台币，可用台币或美元提取；B档是5,500万美元。当初的金额分别是15亿台币和5,000万美元。
总贷款规模稍早被误报为1.99亿美元。
七家银行参与贷款，包括台湾合作金库担任牵头行兼簿记行。其它六家银行是：台湾银行，彰化银行，台湾土地银行，兆丰国际商业银行，台湾企银和元大商业银行。
消息人士称，额度分配尚未完成。签约日期定在6月。
如先前报导，台币部分贷款利率较台湾90天或180天期二级市场商业票据利率加码120个基点，保底利率是1.8%。美元部分贷款利率较三个月或六个月Libor加码120个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，则借款人需要支付超出的利息。
银行受邀以三个层次参贷：
承诺3亿台币以上或是1,250万美元以上的银行，担任牵头行兼簿记行，获得20个基点的前端费；
承诺2-2.99亿台币或是750-1,240万美元的银行，担任协办行，获得15个基点的前端费；
承诺1-1.99亿台币或是500-740万美元的银行，获得6个基点的前端费。
在4月3日以前给予承诺的银行，将得到2个基点的优惠费率。
A档贷款透过至上电子借入，由其董事长提供担保。B档贷款透过高照国际借入，由母公司至上电子提供担保。
所筹资金用于为2010年8月获得的一笔24亿台币五年期循环信贷提供再融资，也将用于运营资本。（完）
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
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