路透基点：台湾至上电子五年期双币融资额从1亿美元提高到1.1亿

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾上市公司至上电子及其香港注册的子公司高照国际有限公司，已经把五年期双币种融资规模从1亿美元提高到了1.1亿美元。

这笔循环信贷分两档：A档是16.5亿台币，可用台币或美元提取；B档是5,500万美元。当初的金额分别是15亿台币和5,000万美元。

总贷款规模稍早被误报为1.99亿美元。

七家银行参与贷款，包括台湾合作金库担任牵头行兼簿记行。其它六家银行是：台湾银行，彰化银行，台湾土地银行，兆丰国际商业银行，台湾企银和元大商业银行。

消息人士称，额度分配尚未完成。签约日期定在6月。

如先前报导，台币部分贷款利率较台湾90天或180天期二级市场商业票据利率加码120个基点，保底利率是1.8%。美元部分贷款利率较三个月或六个月Libor加码120个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，则借款人需要支付超出的利息。

银行受邀以三个层次参贷：

承诺3亿台币以上或是1,250万美元以上的银行，担任牵头行兼簿记行，获得20个基点的前端费；

承诺2-2.99亿台币或是750-1,240万美元的银行，担任协办行，获得15个基点的前端费；

承诺1-1.99亿台币或是500-740万美元的银行，获得6个基点的前端费。

在4月3日以前给予承诺的银行，将得到2个基点的优惠费率。

A档贷款透过至上电子借入，由其董事长提供担保。B档贷款透过高照国际借入，由母公司至上电子提供担保。

所筹资金用于为2010年8月获得的一笔24亿台币五年期循环信贷提供再融资，也将用于运营资本。（完）