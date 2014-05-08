《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，受叶伦讲话和中国乐观贸易数据的提振

日本股市日经指数周四上扬，因为美联储(FED)主席叶伦的讲话和乐观的中国经济数据帮助改善人气。另外，任天堂缩减此前跌幅，因社长称计划面向新兴市场推出新的游戏机。日经指数收涨0.9%至14,163.78点，自周三触及的三周收盘低点14,033.45反弹。日本股市东证股价指数上涨0.7%，收报1,160.01点。

--中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。沪深300指数收报2,135.496点，跌0.09%。

--香港股市： 受电信股提振收高，博彩股下跌

香港股市收高，尽管电信等大盘股的涨势被博彩类股的下跌抵消，因中国开始对在澳门的非法付款展开调查。港股恒生指数收涨0.4%，至21,837.12点。恒生国企指数收高0.8%。电信股在这两个指数中的涨幅均为最大，因中国内地的三大电信运营商计划设立合资公司，以分摊基础设施成本。

--汇市：欧元兑美元接近两个月高点，考验欧洲央行智慧

欧元兑美元上涨，距离近期创下的两个月高点不远，同时受到货币市场隔夜拆款利率上扬所支撑；货币市场利率上扬是因为欧元区超额现金准备减少。欧元过去六个月已经升值超过4%，而欧洲央行今日稍晚将宣布最新利率决议，预料不太可能会调整指标利率。0820GMT，欧元升0.15%至1.3931美元，距离周二触及的近两个月高点1.3952美元不太远。欧元贸易加权汇率接近3月中旬以来的最高点。

--欧元债市：欧元区公债收益率守于近期低档，观望欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)守在近期低点附近，因货币市场利率急升，使得市场仍预期欧洲央行稍晚会议可能有微小机会进一步宽松政策。德国10年期公债收益率持平在1.475%，稍高于11个月低点。其他欧元区国家债券收益率持平至小幅走高，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率接近本周稍早所创的纪录低位。

--国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，中国贸易数据带来支撑

布兰特原油期货徘徊在每桶108美元附近，守住大部分昨日录得的涨幅，因中国海关数据显示，该国原油进口跳增至纪录高位。0826GMT，布兰特原油跌0.45美元，报每桶107.68美元；周三结算价上升1.07美元。美国原油下滑0.38美元，报100.39美元。上日涨1.27美元。

--金属期市：伦敦期镍升至逾两年高位，淡水河谷一镍矿停产且中国数据利好

伦敦期镍扬升到逾两年高位，因淡水河谷在New Caledonia的Goro镍厂暂停生产。此外，中国贸易数据好于预期，也提升了基本金属需求前景。0839GMT，期镍上扬4.83%至19,550美元，稍早一度创下2012年3月迄今高位19,769美元；期铜小涨0.03%，报每吨6,657美元。上海期交所主力8月期铜合约跌0.6%，报每吨46,810元人民币。

--全球金市：金价在1,300美元以下，乌克兰紧张局势缓和构成压力