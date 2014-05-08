《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（国际版）

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数上涨，受叶伦讲话和中国乐观贸易数据的提振
日本股市日经指数周四上扬，因为美联储(FED)主席叶伦的讲话和乐观的中国经济数据帮助改善人气。另外，任天堂缩减此前跌幅，因社长称计划面向新兴市场推出新的游戏机。日经指数收涨0.9%至14,163.78点，自周三触及的三周收盘低点14,033.45反弹。日本股市东证股价指数上涨0.7%，收报1,160.01点。
--中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力
中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。沪深300指数收报2,135.496点，跌0.09%。
--香港股市： 受电信股提振收高，博彩股下跌
香港股市收高，尽管电信等大盘股的涨势被博彩类股的下跌抵消，因中国开始对在澳门的非法付款展开调查。港股恒生指数收涨0.4%，至21,837.12点。恒生国企指数收高0.8%。电信股在这两个指数中的涨幅均为最大，因中国内地的三大电信运营商计划设立合资公司，以分摊基础设施成本。
--汇市：欧元兑美元接近两个月高点，考验欧洲央行智慧
欧元兑美元上涨，距离近期创下的两个月高点不远，同时受到货币市场隔夜拆款利率上扬所支撑；货币市场利率上扬是因为欧元区超额现金准备减少。欧元过去六个月已经升值超过4%，而欧洲央行今日稍晚将宣布最新利率决议，预料不太可能会调整指标利率。0820GMT，欧元升0.15%至1.3931美元，距离周二触及的近两个月高点1.3952美元不太远。欧元贸易加权汇率接近3月中旬以来的最高点。
--欧元债市：欧元区公债收益率守于近期低档，观望欧洲央行会议
欧元区公债收益率(殖利率)守在近期低点附近，因货币市场利率急升，使得市场仍预期欧洲央行稍晚会议可能有微小机会进一步宽松政策。德国10年期公债收益率持平在1.475%，稍高于11个月低点。其他欧元区国家债券收益率持平至小幅走高，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率接近本周稍早所创的纪录低位。
--国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，中国贸易数据带来支撑
布兰特原油期货徘徊在每桶108美元附近，守住大部分昨日录得的涨幅，因中国海关数据显示，该国原油进口跳增至纪录高位。0826GMT，布兰特原油跌0.45美元，报每桶107.68美元；周三结算价上升1.07美元。美国原油下滑0.38美元，报100.39美元。上日涨1.27美元。
--金属期市：伦敦期镍升至逾两年高位，淡水河谷一镍矿停产且中国数据利好
伦敦期镍扬升到逾两年高位，因淡水河谷在New Caledonia的Goro镍厂暂停生产。此外，中国贸易数据好于预期，也提升了基本金属需求前景。0839GMT，期镍上扬4.83%至19,550美元，稍早一度创下2012年3月迄今高位19,769美元；期铜小涨0.03%，报每吨6,657美元。上海期交所主力8月期铜合约跌0.6%，报每吨46,810元人民币。
--全球金市：金价在1,300美元以下，乌克兰紧张局势缓和构成压力
金价在1,300美元下方交投，隔夜录得三周来最大跌幅，因乌克兰紧张情势缓解，削弱了黄金的避险魅力。0828GMT，现货金微升至每盎司1,291.00美元，周三跌1.4%，创4月15日以来最大单日跌幅。美国期金涨0.16%至1,291美元，隔夜跌幅与现货金相当。 (完) (整理 艾茂林; 审校 王洋)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。