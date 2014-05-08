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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 16:23 BJT

菲律宾央行：维持利率不变，但上调银行存款准备金率

路透调查先前访问的15位分析师中有13人预计，菲律宾央行会连续第12次会议维持政策利率不变。

两位分析师预计央行会将隔夜借款利率上调25个基点。

15位分析师中，有八人预计银行存款准备金率会上调1个百分点。

菲律宾央行每六周举行一次利率评估会议，下次会议在6月19日。(完)
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