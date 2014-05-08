中国金融：中国银行业面临多重挑战，需深化战略转型--安永

韩国企业：乐天集团将成立控股公司改善公司治理，减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透北京5月8日 - 国际会计谘询公司安永 周四称，当下中国银行业面临利率市场化、金融脱媒、互联网金融、经济结构调整以及更加严格监管带来的挑战，需继续深化战略转型，打造一个长期可持续增长的引擎。
安永最新发布的报告同时表示，由于中国经济长期增长的基本面未变，经济结构调整和产业升级将逐步释放增长潜能，长期来看，中国银行业成长也不乏机遇。
对于经济下行带来的中国银行业不良“双升”，安永金融服务部合伙人许旭明认为，2014年商业银行的不良核销力度将进一步加大，并会根据财政部的新办法，主动进行呆坏账核销。
报告显示，一季度中国上市银行不良率为1.01%，较上年末增加了0.03个百分点。
中国财政部此前下发《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版)》，并于2014年1月1日生效。办法放宽了银行核销小额贷款的限制，缩短发生破产或清算后银行核销不良贷款的等待期。
许旭明表示，从趋势上看，中国上市银行加大了中间业务的拓展力度，在监管层对银行乱收费严格管控的条件下，去年实现了中间业务增长。随着中国经济结构调整，企业兼并重组的数量增长，以及债券发行量的上升，未来商业银行的投行业务会进一步发展。
该份报告基于安永对中国内地19家上市银行的业务发展状况、经营模式和监管环境的调查。
此前公布的中国四大国有银行一季度业绩增速基本符合预期，衡量成本收益的主要指标--净息差继续扩大，显示互联网金融尚未从根本上撼动国有大行的存贷款业务收益。但值得警惕的是，城市网点布局多、与货币基金合作密切的工行 ，息差的扩大略逊于基他三家，从侧面反应城市储户对互联网金融的接受程度要更明显。 （完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。