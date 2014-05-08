欧洲热股：阿斯利康股价上涨2%，因市场臆测辉瑞将上调收购价

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透伦敦5月8日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)股价周四早盘涨2%，交易商称，因市场臆测辉瑞 将上调收购价，每股报价或超过53英镑。
按照这样的报价水平，对阿斯利康的估值将在1,130亿美元左右。
辉瑞前次出价的估值1,060亿美元，遭阿斯利康董事会迅速回绝。由于辉瑞季报疲软，带动股价下滑，这一现金加股票的提案价值缩水。
每日邮报一则股市报导指出，许多投资者认为辉瑞在与顾问进行研究，可能在周末以53英镑以上的价格进行“一举收购”。
伦敦Prime Wealth Group的资深交易员Dafydd Davies称，“尚未达成交易，但也并不是完全失去可能性。”
辉瑞执行长Ian Read下周将前往伦敦，于5月13日和14日在两个国会委员会上进行陈述。
辉瑞发言人未对公司收购计划置评。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)