欧洲热股：阿斯利康股价上涨2%，因市场臆测辉瑞将上调收购价

路透伦敦5月8日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)股价周四早盘涨2%，交易商称，因市场臆测辉瑞 将上调收购价，每股报价或超过53英镑。

按照这样的报价水平，对阿斯利康的估值将在1,130亿美元左右。

辉瑞前次出价的估值1,060亿美元，遭阿斯利康董事会迅速回绝。由于辉瑞季报疲软，带动股价下滑，这一现金加股票的提案价值缩水。

每日邮报一则股市报导指出，许多投资者认为辉瑞在与顾问进行研究，可能在周末以53英镑以上的价格进行“一举收购”。

伦敦Prime Wealth Group的资深交易员Dafydd Davies称，“尚未达成交易，但也并不是完全失去可能性。”

辉瑞执行长Ian Read下周将前往伦敦，于5月13日和14日在两个国会委员会上进行陈述。