中港个股：农行拟发行优先股募资不超过800亿元，以提升资本充足率

路透香港5月8日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。

农行 于香港联交所的公告称，董事会批准公司发行不超过8亿股优先股，募集资金总额不超过800亿元，用于补充其他一级资本。

去年末，农行并表口径的资本充足率为11.86%，一级资本充足率为9.25%。

“本行业务的快速发展，使得本行未来面临一定的资本压力。”农行称，“发行优先股可改善本行资本结构，建立健全资本管理长效机制，提高资本充足率水平，增强可持续发展能力。”

农行并称，本次优先股将全部采用非公开发行的方式，自中国证监会核准发行之日起在六个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。发行对象累计不超过200人，但不安排向原股东优先配售。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)