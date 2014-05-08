中港个股：农行拟发行优先股募资不超过800亿元，以提升资本充足率

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透香港5月8日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。
农行 于香港联交所的公告称，董事会批准公司发行不超过8亿股优先股，募集资金总额不超过800亿元，用于补充其他一级资本。
去年末，农行并表口径的资本充足率为11.86%，一级资本充足率为9.25%。
“本行业务的快速发展，使得本行未来面临一定的资本压力。”农行称，“发行优先股可改善本行资本结构，建立健全资本管理长效机制，提高资本充足率水平，增强可持续发展能力。”
农行并称，本次优先股将全部采用非公开发行的方式，自中国证监会核准发行之日起在六个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。发行对象累计不超过200人，但不安排向原股东优先配售。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)