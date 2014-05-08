《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国4月进出口同比提前返正，内外因素料支持继续改善

中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%。在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。而外部需求的逐步改善，去年高基数效应减退，以及人民币近期贬值等因素，将继续支持外贸数据进一步改善。

--中国外汇：央行口径外汇占款3月新增1,741亿元，高于上月水平--央行

中国人民银行最新公布3月货币当局资产负债表显示，当月新增的央行口径外汇占款近1,741亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,892亿元，显示央行和商业银行均有购汇的行为，与同期人民币汇率走软方向一致。

--两岸经贸：5月两岸货贸协议谈判会议延期，并非停止--台湾经济部

台湾经济部长张家祝周四表示，原先订于5月召开的两岸货品贸易协议的新一轮工作小组会议/协商，因大陆要求而延后，并非停止。他在立法院回答立法委员质询时说，“本来5月有一场(会议)、6月有一场，目前5月的对方说要延期，不是喊卡(停止)。”

--中国农行专家：风险快速上升导致政策空间缩小，流动性将收紧

中国农业银行首席经济学家向松祚表示，中国经济增速持续放缓，金融风险快速上升，后者与政策效果呈此长彼消局面，宽松流动性会收紧。而在全面深化改革背景下，人民币总体处于弱势格局，但不排除全年仍然小幅升值的可能。

--RUSSELL专栏：充实库存及融资贸易，推升中国大宗商品进口

中国大宗商品进口强劲，而制造业等其他重要指标表现疲软，两者并存的矛盾现象能够持续多久？今年以来，中国大宗商品进口的强劲表现，通常被淡化为受到一次性因素影响，或是与实际消费无关的需求，例如铁矿石融资贸易需求。如果这些因素是中国大宗商品进口与整体经济表现看似脱钩的背后原因，那么最有可能的结果就是，未来几个月原油、铁矿石、铜、大豆等大宗商品的进口将会降温。

--中国经济：工信部下达2014年淘汰落后产能目标，钢铁和水泥业加码

中国正在加快调整落后产能的步伐，工业和信息化部周四下达2014年淘汰落后产能任务，与今年3月《政府工作报告》确定的目标相比，钢铁行业淘汰任务超170万吨，水泥行业超850万吨。其他行业任务量与去年相比也有较大幅度增加。

--中国反腐：中纪委一天公布三位地方官员严重违纪违法，并涉嫌犯罪

中国反腐败力度不断加大，中央纪委监察部网站周四一天就公布三位省市级地方官员严重违纪违法，并已涉嫌犯罪，其中包括贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华。

【固定收益】

--《分析》节后资金宽松中国央行温和净回笼，短期政策仍将稳中偏松

中国银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。

--《中国新债预测》进出口行七年固息债均值5.04%，市场情绪亢奋需求仍旺

中国进出口银行周五将招标发行七年期增发债。路透调查显示，当前债市一二级市场情绪亢奋，机构配债需求爆棚，新债强势特征尤为明显，料该期债需求仍旺盛，中标定位明显低于二级市场，预测均值为5.04%。

--中国债市动态：情绪乐观一二级良性互动均向好，宽资金亦有助力

中国银行间市场周四早盘现券继续向好，金融债中长端收益率领跌。市场人士表示，今日正回购操作量符预期，资金宽松状态难撼，加之新债招标场面火爆，进一步点燃二级做多热情。

--中国货币市场：隔夜七天回购稍有分化但稳势未改，正回购抽水几无影响

中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘低开高走，4月贸易数据好于预期提振结汇

人民币兑美元即期汇率周四随中间价低开后复升，受盘间公布好于预期的4月份贸易数据提振。市场人士预计后期外贸有望持续改善，这将为人民币升值提供支撑，乐观预期使盘间客盘以结汇偏多。

--路透调查：人民币将扳回跌幅走强，而印度卢比料略微走软

一份路透调查周四显示，中国人民币将在未来一年逆转近期跌势并走强，因中国贸易顺差巨大，而印度卢比可能略走软。

--离岸人民币：农行香港2年期债券以3.45%在市场询价，首支德国中资行债

中国农业银行 1288.HK 601288.SS 香港分行计划发行人民币债券，期限两年，初步指导利率为3.45%，此将为首支在法兰克福挂牌的中资银行债券。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

中国股市沪综指周四小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。

--中国证券：券商创新大会下周五召开，将聚焦私募等六大议题

据中国证券报周四报导，中国证券业协会日前向各大券商发出通知，将于下周五（5月16日）召开2014年证券经营机构创新发展研讨会，将就私募市场、财富管理、互联网证券、融资业务、投资咨询、风险管理六方面业务的发展创新进行研讨。

--《热点透视》阿里巴巴投资广撒网，IPO之际战略留悬念

在中国电商巨头阿里巴巴安排首次公开发行(IPO)之际，公司战略方面却留下了悬念。阿里巴巴大致描述了其发展愿景，但并未真正解释近期一连串投资背后的动机。由于该公司在线零售业务近乎处于垄断地位，还拥有高达48%的营业利润率，因此阿里巴巴在面对新投资者时将有足够的操作空间。但是花别人的钱却可能无助于财务自律。

--《焦点》中石化零售业务出售中难以忽视的真相

中石化正在准备出售其包括逾三万家加油站和便利店的销售业务板块部分权益，引入民营和社会资本。一些分析师称该交易可能套现最高200亿美元。中石化向来对如何将更多的消费者引入到它的加油站去消费没有什么头绪，中国的消费者也不习惯在加油站买东西。因此，当该公司出售其销售业务30%权益时，不大可能得到与西方加油站资产同等的估值。

--港股业绩：港交所首季净利按年增长1.7%，受商品和新股市场带动