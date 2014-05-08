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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 16:54 BJT

印尼经济：央行将今年经济增长率预估从5.5-5.9%调降至5.1-5.5%

路透雅加达5月8日 - 印尼央行周四将今年经济增长率预估大幅调降至5.1-5.5%，之前预估为5.5-5.9%。

央行表示，作出修正是因为，考虑到矿石出口禁令和大宗商品价格下滑，把今年出口成长预估从之前的8.1-8.5%大幅下调至1.5-1.9%。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
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