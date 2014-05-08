《焦点》印尼禁止镍矿出口，中日买家争抢菲律宾供应

* 季节性需求及政府收储将支撑中国进口力度

* 中国镍生铁价格涨势高于精炼镍

* 菲律宾红土镍矿价格翻涨一倍以上

* 日本镍铁生产商争取长期矿石合约

记者 任玉兰/Yuka Obayashi

路透香港/东京5月8日 - 中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应，因镍价飙升及供应短缺的担忧，使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。

菲律宾镍矿石价格自2月底以来已上涨一倍以上，因竞争对手印尼的镍供应已中断。印尼原本是全球最大镍矿出口国。

中国为全球最大镍消费国，贸易商及进口商表示，中国近来已增加精炼镍进口量，以满足季节性需求上升。自从印尼1月中开始禁止镍矿石出口后，可替代镍矿石的镍生铁价格已经飙涨。

镍需求可能会因中国当局的收储行动而更加高涨，知情人士指出，进口精炼镍预计6月底之前将开始运抵中国国储局仓库。

“中国每个人都在看多镍，大家都在尽力囤积各个品种的镍。”花旗驻上海的商品分析师Ivan Szpakowski说道。

中国是全球最大的钢铁生产国，近年来已经转向使用红土镍矿来生产含镍生铁，这种价格便宜的低品级镍铁合金被用于生产不锈钢。

日本不锈钢制造商主要依赖镍铁合金供应商和碎料来提取所需原料，其它的钢铁商则使用精炼镍来生产特殊产品。

交易商和行业观察人士称，在印尼实施禁令之前，中国和日本的镍使用商和贸易商都建立了大量镍矿石库存，足以支撑主要用户到年底，但长期供应仍是个问题。

**镍价格一飞冲天**

交易员表示，含镍量1.9%的现货菲律宾镍矿石在2月末到4月末期间飙升了逾120%，上周每湿吨的中国到岸价为114美元。

“今年现货矿石价格大涨，因为我们与中国厂商争相锁定菲律宾矿石，”日本镍铁和不锈钢生产企业日本冶金工业 的一位高管表示。

自3月初以来，含量10-15%的含镍生铁价格已经上涨约20%，每一镍点的价格大约为1,350元人民币。

这使中国镍铁的价格较现货精炼镍NI-1-CCNMM更为昂贵。今年现货精炼镍价格上涨近40%，至每吨131,750元人民币。

“我们预计很快会涨到1,400元，”一家镍铁生产商的经理表示。贸易商称，由于不锈钢生产厂抵制涨价，部分镍铁厂商暂停每月的发货。

联合金属网(umetal.com)分析师王丽新表示，部分中国企业转而采用精炼镍，而且很可能会增加购买量。不过这个过程可能会逐步进行，因为工厂需要对生产设备进行微调。

上海一不愿具名的大型贸易暨投资公司高管表示，该公司集团4月买进2,000吨LME三个月期镍 ，价格介于每吨1.6-1.7万美元。

该名高管表示，精炼镍现货需求亦增加，因季节性消费扩张，不过对于铁矿石用于融资活动的调查，可能导致小型贸易公司的进口减少。

上述日本冶金工业人士表示，日本方面，供应钢铁产业的镍铁生产商正寻求从菲律宾矿商取得中长期的矿石供应合约，担心明年供给短缺。

另一名日本镍铁生产商主管表示，正与菲律宾矿商协商，试图修改现有的三个月及六个月期合约，将之转为五年期合约。