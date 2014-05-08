中国债市：IRS跟随现券收益率走低，流动性预期不改宽松

路透上海5月8日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四小幅走低。市场人士指出，今日IRS跟随现券收益率走跌，且央行正回购回笼资金力度有限，流动性不改宽松局面亦有助益。不过相较之下，其跌幅尚不及现券。

“IRS下的没有债券多，repo1Y大概4~5BP,5Y也差不多，”上海一银行交易员称，资金面宽松是核心因素，而且正回购今天量也不多。

银行间资金市场周四隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。交易员称，目前资金供给较为充裕，本周央行公开市场数百亿净回笼几乎未有影响，短期内预期仍稳定乐观。

北京一银行交易员则认为，感觉今日的IRS走势有点受现券行情影响，不过由于前期已经累积一定跌幅，所以下跌力度受限，“而且宏观经济很烂啊，估计(短期)也没必要上。”

银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5000/3.6100 3.6275/3.7150 3.8300/3.9163 3.9825/4.0725 3.9975/4.2750

上日 3.4667/3.5675 3.6300/3.7150 3.8175/3.9075 3.9925/4.0850 4.0000/4.2763

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变动 +0.0333/+0.0425 -0.0025/+0.0000 +0.0125/+0.0088 -0.0100/-0.0125 -0.0025/-0.0013

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。