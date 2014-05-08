欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚的利率决议和房市数据

根据规定，若英国央行会议没有调整政策，便不会发布任何政策声明。但分析师认为央行内部对于采取行动的必要性可能出现意见分歧，特别是在英国房市扩张部分。

Halifax周四公布的数据显示，截至4月的三个月均值房价指数较上年同期上升8.5%。一些英国央行官员对房价表达关切，已引发外界臆测央行的金融政策委员会(FPC)可能采取行动，阻止新的泡沫形成。

但支持英国央行升息的理由也在增强之中。

“两个星期后公布的会议记录或许会带来意外，”Sneyd指出。“如果央行语气有变，或是委员会共识可能出现分歧，那么可能就会为英镑升势提供所需要的动力。”

英镑/美元 持稳于1.6958美元，周二曾升至1.6996。英镑上次高于1.70美元是在2009年8月。(完)

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