欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚的利率决议和房市数据

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
根据规定，若英国央行会议没有调整政策，便不会发布任何政策声明。但分析师认为央行内部对于采取行动的必要性可能出现意见分歧，特别是在英国房市扩张部分。
Halifax周四公布的数据显示，截至4月的三个月均值房价指数较上年同期上升8.5%。一些英国央行官员对房价表达关切，已引发外界臆测央行的金融政策委员会(FPC)可能采取行动，阻止新的泡沫形成。
但支持英国央行升息的理由也在增强之中。
“两个星期后公布的会议记录或许会带来意外，”Sneyd指出。“如果央行语气有变，或是委员会共识可能出现分歧，那么可能就会为英镑升势提供所需要的动力。”
英镑/美元 持稳于1.6958美元，周二曾升至1.6996。英镑上次高于1.70美元是在2009年8月。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/蔡美珍；审校 高琦/王洋)
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