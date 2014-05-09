台湾货币市场：5月9日及本提存期资金预期变化一览表

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,100亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --发行财103-6期国库券，金额为245亿台币，该国库券为28天期。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,683.9亿台币： 05/12 2,083.7亿台币 05/13 944亿台币 05/14 788亿台币 05/15 3,330亿台币 05/16 3,583亿台币 05/19 4,064.5亿台币 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 06/03 2,492亿台币 --公债还本付息29.3125亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/12：央行发行两年期定存单，金额预定100亿台币，9日标售。 --5/14：发行103/6期增额发行公债，金额预估300亿台币，该公债为10年期，5/9标售。 --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。