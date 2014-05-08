欧洲个股：阿迪达斯称实现2015年目标花费的时间可能长于预期

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透德国菲尔特5月8日 - 德国运动服装公司阿迪达斯(Adidas) 执行长Herberg Hainer周四称，公司实现2015年目标所需花费的时间可能长于预期，因受到欧洲经济成长疲弱、外汇因素和执行失误的影响。
根据一份演讲稿，Hainer将在阿迪达斯年度大会上表示，“即便不能实现2015年的全部经营目标，我们也将实现一大部分。但花费的时间可能比起初预期要长一些。”
阿迪达斯周二公布的第一季业绩令人失望。该公司3月时发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩，并对2015年目标构成风险。 (完)
(编译 王翔琼；审校 王洋)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)