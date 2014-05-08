欧洲个股：阿迪达斯称实现2015年目标花费的时间可能长于预期

路透德国菲尔特5月8日 - 德国运动服装公司阿迪达斯(Adidas) 执行长Herberg Hainer周四称，公司实现2015年目标所需花费的时间可能长于预期，因受到欧洲经济成长疲弱、外汇因素和执行失误的影响。

根据一份演讲稿，Hainer将在阿迪达斯年度大会上表示，“即便不能实现2015年的全部经营目标，我们也将实现一大部分。但花费的时间可能比起初预期要长一些。”

阿迪达斯周二公布的第一季业绩令人失望。该公司3月时发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩，并对2015年目标构成风险。 (完)