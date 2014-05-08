重发-更新版 1-中港个股：农行拟发行优先股募资不超过800亿元，提升资本充足率

(重发以删除标题的赘字)

* 农行拟在境内发行不超过800亿元人民币优先股

* 募资以补充其他一级资本，因业务快速发展

* 在有需要时不排除通过发行境外优先股补充资本的可能性

* 将采取措施使2014年每股收益回到2013年的0.51元水平之上

路透香港5月8日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，全部用于补充其他一级资本，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。

这是四大国有商业银行中首家公布发行优先股计划。此前上海浦东发展银行 公布拟发行优先股募资至多300亿元。

农行 于香港联交所的公告称，董事会批准公司发行不超过8亿股优先股，募集资金总额不超过800亿元，用于补充其他一级资本。

“本行业务的快速发展，使得本行未来面临一定的资本压力。”农行称，“发行优先股可改善本行资本结构，建立健全资本管理长效机制，提高资本充足率水平，增强可持续发展能力。”

去年末，农行并表口径的资本充足率为11.86%，一级资本充足率为9.25%。以此计算，本次发行后，一级资本充足率将提高到10.08%，资本充足率升至12.69%。

农行表示，除本次优先股发行外，该行在未来12个月内尚无其他股权类融资计划，但不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充资本的可能性。

是次境内优先股的发行，将全部采用非公开发行的方式，自中国证监会核准发行之日起在六个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。发行对象不超过200人，但不安排向原股东优先配售。

优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行，票面股息率不高于最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，每年以现金支付一次。股息率包括基准利率和固定溢价两个部分，其中基准利率为约定期限的国债收益率，固定溢价为发行时确定的股息率扣除发行时的基准利率，固定溢价一经确定不再调整。

**初始转股价为每股2.43元**

农行表示，此次优先股初始转股价格为审议通过发行方案的董事会决议日前20个交易日农行A股交易均价，即2.43元人民币/股，优先股股东表决权恢复时拥有的表决权占具有表决权股份总数的比例为9.20%。

根据证监会此前规定，目前上市公司发行优先股后不能转股，只有银行股在发生强制转股事件后才能转股。农行表示，在核心一级资本充足率降至5.125%（或以下），则本次发行的优先股将全额或部分转为A股普通股，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。在部分转股情形下，所有本次发行的优先股按比例以同等条件转股。

发行优先股可能会对普通股股东分红造成负面影响，并会摊薄普通股股东的表决权。

农行表示，假设本次优先股发行规模为800亿元、股息率为6%，且全额派息，在不考虑募集资金的财务回报且优先股股息不可于税前抵扣的情况下，行每年可向普通股股东分配的净利润将减少48亿元。导致归属于母公司普通股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元和0.54个百分点。

农行并称，将采取措施以在本次优先股发行的当年，该行2014年归属于母公司普通股股 东的每股收益即可回到2013年每股收益0.51元水平之上。

农行H股周四收升0.93%，报3.25港元；A股亦升0.42%，报2.39元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)