更新版 1-台湾货币市场：短率续稳于低位，银行为开出负数先不补回资金

* 资金情势平稳宽裕

* 期初银行期待开负数，不补资金

* 债券附买回利率稳于低位 (更新存单发行细节及准备数据)

记者 高洁如

路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周四仍稳于低水位。银行交易人士指出，市场短期游资仍多，提存期初各方想开出负数之下，资金需求并不明显，拆借需求不高。

他们表示，目前市场除了票券商及部分较常拆入的银行之外，资金需求不高；而一周拆借利率高位因拆入方信评因素影响稍有波动情况，并不是只受资金松紧的影响。

“我们今天就是到期少量做出去，市场上没什么需求，”一位小型民营银行交易员表示。据了解，一周拆款利率区间高位稍走高主要受到拆入方信评等级的影响，倒非市场资金偏紧。

台湾央行周四代财政部标售的28天期国库券截标利率在0.319%，且仅标出245亿台币，大出市场意料之外。财政部官员表示，不足额的55亿台币缺口将以短期借款支应。

5月底是缴税季节，最早6月初银行即有税款将入库。根据银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间则在0.380-0.450%，上日在0.380-0.440%。

**台电增加发行短票**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，先前台电发行新一轮公司债之后，不缺短钱，因此本周迟至今日才有新发行的短票。

周四台电发行的短票为21天期，利率在0.638-0.643%，金额由原本预定的25亿台币追加为27亿台币。

一票券商交易主管认为，台电在货币市场的短票发行并未受到核四厂停工争议的影响，目前台电的短票在市场上仍然相当抢手，他相信政府未来仍可能增资百分之百公营的台电公司。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，区间同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦同上日。

台湾央行周四共发行3,960亿台币存单，存单发行余额持平上日。 周五央行存单到期金额1,100亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负59亿台币，累计超额准备为285亿台币、加计前期1%的超额准备为952亿台币。

**债券RP利率持稳 **

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。交易员称，今日有寿险赎回货币型基金，投信走钱较为明显，不过银行端资金相当宽裕，因此很快就将缺口补平。

他们表示，市场钱多券少的状况依旧没有改变，此令RP利率持续缓步向区间低档靠拢；但本月因有缴税等紧缩因素影响，RP利率将不致跌破低点。

“寿险赎回比较明显，我们以拆款支应。”一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然投信缺钱，但银行乐于承接，资金很快完成调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。