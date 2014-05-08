欧洲金融：德国财长呼吁各央行减少额外流动性，以避免新泡沫的形成

欧元债市：公债收益率上涨，市场关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
路透柏林5月8日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，各国央行有必要减少向系统注入的额外流动性规模，以避免造成新的泡沫。
“我们需要减少额外流动性，以防范新（投机）泡沫的形成。”朔伊布勒在一场论坛会上表示。
欧洲央行将于今日稍晚公布货币政策决议，预计将维持指标利率不变，尽管面临欧元走强和低通胀的压力。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘