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债券 | 2014年 5月 8日 星期四 17:32 BJT

欧洲金融：德国财长呼吁各央行减少额外流动性，以避免新泡沫的形成

路透柏林5月8日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，各国央行有必要减少向系统注入的额外流动性规模，以避免造成新的泡沫。

“我们需要减少额外流动性，以防范新（投机）泡沫的形成。”朔伊布勒在一场论坛会上表示。

欧洲央行将于今日稍晚公布货币政策决议，预计将维持指标利率不变，尽管面临欧元走强和低通胀的压力。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)
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