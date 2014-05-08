中国投资：未来五年会有更多中国买家投资伦敦住宅市场--仲量联行

路透上海5月8日 - 全球领先的房地产专业服务公司仲量联行 周四表示，基于伦敦住宅市场持续活跃，已有越来越多的中国买家购买伦敦住宅物业，预计未来五年这种势头仍会继续增长，中国高净值个人与机构对伦敦住宅市场的兴趣预计仍会较高。

仲量联行2013年经手的交易数据显示，在购置伦敦中心区新建住宅的买家中，仅有19%来自英国本土，香港地区买家占17%，中国大陆买家占6%。

仲量联行上海国际住宅部总监刘艺淇表示，国内房地产市场调控仍在继续，无论是富裕人群还是企业的购房置业，都受到了政策制约，例如杠杆率低、贷款利率相对较高，因此这些投资人都将目光转向海外市场，伦敦就是海外物业投资的一个热门地点。

她举例说，伦敦住宅市场上，来自海外的个人投资者首付需10-30%，最高可贷款七成，贷款年利率为3-3.88%；而在中国大陆，居民目前首套置业的首付往往在四至五成，二套房更是高达六至七成,贷款年利普遍在6%以上。

据她介绍，目前中国个人买家在伦敦购房的单套总价主要落在50-100万英镑；而一些投资高端住宅的中国买家单套平均总价已超过100万英镑，几乎是2010年的两倍。

中国房地产开发企业近年来亦开始加大了在伦敦投资和开发建设力度，例如绿地集团和万达集团都在伦敦有房地产开发项目。她指出，伦敦一直是全球热门的投资地，而且在目前全球政治、经济不稳定时期亦是一个安全避风港，因此未来中国机构投资者和开发商将成为伦敦住宅市场的重要参与者。

关于外界近来对英国尤其是伦敦房价高企的担忧，仲量联行英国住宅研究部总监Adam Challis表示无需过于担忧，目前伦敦房价有泡沫，但不严重。

“伦敦住宅价格上扬是在加速，但伦敦也有其特有的需求增长推动因素.”他解释说，伦敦的优势在于它是全球最具影响力的国际化大都市之一，亦是全球贸易、政治、经济和文化中心。

在过去一年里，伦敦中心区的房价平均涨幅为12.2%。仲量联行预计，未来五年伦敦房价仍会继续上扬，今明两年分别上涨8%和8.5%，之后三年的涨幅逐步下降，分别为8.0%、7%和5.5%。