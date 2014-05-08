《中国债市每日综述》一二级收益率节节走低，乐观情绪下理财盘出手

* 市场情绪很乐观，推动一二级收益率节节走低

* 流动性稳定预期形成后，理财等机构亦有买入政金债

* 贸易数据虽有小惊喜，但尚难改变经济底部震荡大势

路透北京5月8日 - 中国银行间债市周四现券暖势不改。市场人士表示，贸易数据虽有小惊喜，但尚难改变经济底部震荡的大势；流动性稳定预期形成后，市场情绪很乐观，理财等机构亦入场购买政金债，成为新需求方，推动一二级收益率节节走低。

“市场相当暖，收益率下得快，有人出来兑现获利很正常，但不改大势，”上海一大型银行交易员称，“最近情绪的推动作用很大，基本面反正不大好，资金面稳定预期越来越强了；一级带动也很明显，想投到债收益率都要投很低。”

他进一步表示，虽然从技术水平来讲，最近收益率下行幅度已不小，但最近进场的既有投资盘，也有理财盘，这类机构都属于长线投资者，或为市场提供一定的支撑。其对短期现券走势不悲观，看好五年以内的中短债，同时关注资金面的变化。

资金预期的向好推动中国债市持续走强，中国农业发展银行周四招标的四期固息债定位均远低于市场预期，火爆的需求下，除两年品种外，其他三期债的投标倍数超过四倍，机构情绪高涨开启抢购模式。

在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。而外部需求的逐步改善，去年高基数效应减退，以及人民币近期贬值等因素，将继续支持外贸数据进一步改善。

剩余期限约4.69年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.01%/4.92%，上日尾盘为5.10%/5.01%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.050元，较上日结算价涨0.06元，或0.06%。

**隔夜七天回购稍有分化但稳势未改**

中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在16个基点(bp)以内，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。

交易员称，目前资金供给较为充裕，本周央行公开市场数百亿净回笼几乎未有影响，短期内预期仍稳定乐观。

华南一银行交易员称表示，“今天资金还是挺松的，正回购没什么影响。”

中国银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。

央行公开市场今日进行了600亿元人民币28天期正回购操作，规模与周二相同。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。

另一银行交易员则指出，流动性整体宽松，导致线下资金价格近期也有所下行。

以与线下资金拆借类似的同业存单(CD)为例，本周稍早兴业银行 招标的15亿元六个月期CD，参考收益率为4.7510%，较3月下旬同期限CD收益率水平下行逾60bp。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,023.07亿元，上日为8,956.18亿元；其中隔夜品种成交8,192.17亿元，上日为7,815.58亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2222 2.3746 -15.24 8,192.17

七天 3.2034 3.1063 +9.71 487.42

14天 3.1229 3.0651 +5.78 171.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3200 1.3600 +196.00 2,333.30

七天 2.4200 2.7050 -28.50 168.32

14天 2.9000 3.1000 -20.00 32.81

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3200 2.3800 -6.00 --

七天 3.2325 3.1500 +8.25 --

14天 3.1000 3.1300 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.2300 2.3700 -14.00 --

七天 3.2040 3.1125 +9.15 --

三个月 5.3992 5.4167 -1.75 --