《焦点》丰田汽车年度净利创新高后，将面临适应平凡表现考验

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
**保守观点**
丰田保守的预估与同行相呼应。本田汽车 上个月末称，预计本财年净利仅增长3.6%，因新兴市场货币趋弱冲击获利。
丰田子公司大发汽车 表示，预计今年净利将下滑2%。丰田集团七家汽车零部件生产商中，有五家预计今年获利会下降，包括Denso 和Aisin Seki 。
丰田每年不断努力削减成本约3,000亿日圆。不同于对手日产汽车 和本田汽车的扩张模式，丰田决定自2013年初起的三年内暂停建设新厂。
但为了促进成长，分析师称该公司目前必须加大投资，尤其是提升产能并增强营销。
“丰田正处于转折关口，将把重心从防守转向更积极致力于企业成长，”Jefferies分析师Takaki Nakanishi在周四丰田发布财测前的一份报告中称。Nakanishi说，有人预期丰田可能在近期提出扩大产能计画，尽管公司高层周四没有透露这样的打算。
丰田表示，2014/15财年的资本支出将小幅增加至1.02万亿(兆)日圆，上一财年为1.0万亿日圆。
丰田预计截至2015年3月年度，在日本的汽车销量料为221万辆，较上年减少6.6%；海外汽车销量料增长2.1%至689万辆。丰田的集团销售数据包含大发汽车和日野汽车 。(完)
(编译/审校 张明钧/李春喜/王翔琼/蔡美珍)
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路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周二较周一下降0.69 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓增长0.61%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,464,997.8 4月25日 27,655,344.7 4月24日 -190,346.9 -0.69% iShares 327,349,364.5 4月25日 325,361,508.7 4月24日 1,987,855.8 0.61%(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)