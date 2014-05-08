《焦点》丰田汽车年度净利创新高后，将面临适应平凡表现考验

**保守观点**

丰田保守的预估与同行相呼应。本田汽车 上个月末称，预计本财年净利仅增长3.6%，因新兴市场货币趋弱冲击获利。

丰田子公司大发汽车 表示，预计今年净利将下滑2%。丰田集团七家汽车零部件生产商中，有五家预计今年获利会下降，包括Denso 和Aisin Seki 。

丰田每年不断努力削减成本约3,000亿日圆。不同于对手日产汽车 和本田汽车的扩张模式，丰田决定自2013年初起的三年内暂停建设新厂。

但为了促进成长，分析师称该公司目前必须加大投资，尤其是提升产能并增强营销。

“丰田正处于转折关口，将把重心从防守转向更积极致力于企业成长，”Jefferies分析师Takaki Nakanishi在周四丰田发布财测前的一份报告中称。Nakanishi说，有人预期丰田可能在近期提出扩大产能计画，尽管公司高层周四没有透露这样的打算。

丰田表示，2014/15财年的资本支出将小幅增加至1.02万亿(兆)日圆，上一财年为1.0万亿日圆。

丰田预计截至2015年3月年度，在日本的汽车销量料为221万辆，较上年减少6.6%；海外汽车销量料增长2.1%至689万辆。丰田的集团销售数据包含大发汽车和日野汽车 。(完)