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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 18:17 BJT

路透基点：七家银行加入中国民生金融租赁2.10亿美元飞机融资案

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，七家银行加入民生金融租赁股份有限公司的2.10亿美元10年期飞机融资案，其中法国巴黎银行和国泰世华银行担任牵头行和簿记行。

韩国产业银行以牵头行身份加入，彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任安排行。

额度分配细节尚未敲定。

一如先前报导，该笔分期偿还定期贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点，平均期限约为6.5年。

承贷5,000万美元或以上的银行，可获得约285.3个基点的综合收益，其中包含100个基点的承诺费。

承贷3,000-4,900万美元或以上的银行，可获得283.8个基点的综合收益，其中包含90个基点的承诺费。

承贷2,000-2,900万美元或以上的银行，可获得281个基点的综合收益，其中包含75个基点的承诺费。

该笔贷款由所购飞机担保，款项通过在海外设立的特殊目的公司借入。

消息人士称，所购飞机将租给台湾中华航空。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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