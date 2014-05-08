CNH动态：点心债价格上涨，新债表现亮眼

路透香港5月8日 - 离岸人民币债券周四上涨。市场人士指出，人民币现汇较为回稳、离岸流动性充足以及市场憧憬银根放松，令近期点心债发行及二级市场同样热络。

在企业年度财务报告底定以及长假过后，一级市场恢复供给，近两日来有约50亿元案件定价，且多获得市场良好反应，新债在二级市场亦多呈上涨。

银行人士指出，债券发行方和承销商对于一级市场定价不再过度进取，人民币债券相较于美元债具投资价值等因素，激励市场买气。

“最近的IPO都比二级市场有溢价，有溢价大家就有兴趣，至少保证比二级市场多出3、50点子，其他都是bonus（指价格若上涨）。”一中资银行人士说。

以今日询价的中国电建为例，三年期询价利率为4.45%。可参考的如大唐2016年4月到期的三年期债券 ，报3.882/3.722%；华能2016年5月到期三年债券报3.514/3.414%。

永丰金点心债指数 报108.8351，较上日的108.797上升，该指数第二季以来已升0.784%，第一季升幅为0.271%。

5月以来一级市场热度升温，包括政策性银行--中国进出口银行、中化集团等国企，均在离岸市场募资。进出口银行继1月后再度发行30亿元债券，包括少见的10年期债券，总共获逾96亿元资金认购，约为发行额的3.2倍，

这些债券在二级市场续受追捧，以中化集团为例，该期债以3.55%定价后，今日收益率已下跌至3.49%。

交易员指出，与中化集团4月底发行的美元债券相比，此期债券转换成美元收益率高出近50点子，又是投资等级债券，受到市场欢迎。

该期债券发行25亿元，共获得100亿元认购，认购倍数达4倍。

银行人士表示，市场对于人民币现汇再大幅下跌的恐慌已经缓和，反而是看多年底前回升的投资者增加，他们也愿意趁此时机投资品质较好的资产。

本地时间下午6:23时，离岸人民币现汇 报6.2265，较上日升73点子或0.12%；在岸人民币兑美元即期 随中间价低开后走升，收盘涨0.1%至6.2280，主要受盘间公布好于预期的4月贸易顺差数据提振。

今日公布的路透调查显示，过去两周亚洲新兴市场货币人气改善，因人民币持稳和美国联邦储备理事会(美联储/FED)一段时间内预计仍将维持低利率。

根据13位分析师参与的调查，人民币空头押注降至2月末以来最低，彼时人民币人气开始变差。 （完）

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