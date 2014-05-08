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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 18:45 BJT

全球贵金属：5月7日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二持平，全球
最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期亦不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
 名称            持仓量(盎司)        日期        持仓量(盎司)        日期          变动       增减%
 SPDR            25,169,479.0      5月7日        25,169,479.0      5月6日           0.0       0.00%
 iShares        331,804,055.5      5月7日       331,804,055.5      5月6日           0.0       0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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