全球贵金属：5月7日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二持平，全球 最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 25,169,479.0 5月7日 25,169,479.0 5月6日 0.0 0.00% iShares 331,804,055.5 5月7日 331,804,055.5 5月6日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)