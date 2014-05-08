中国经济：今年有信心有能力实现7.5%左右GDP增长--总理

中港个股：工行资管业务委托投资运作正常，没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京5月8日 - 中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。
新华社英文报导引述他的话并称，将与非洲一道建设高速铁路、高速公路和区域航空网络。
李克强此前在《求是》杂志撰文称，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革，其中包括完善金融市场体系，深化财税体制改革、加快转变政府职能和构建开放型经济新体制等。
中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透香港4月26日 - 丰盛控股持有近9%股份的卓尔集团周三发表公告澄清，没有向丰盛主席季昌群发行新股等指控，惟盘初股价继续受压。
0137GMT * 澳元/美元从0.7544升至0.7557，然后跌至0.7518，此前澳洲公布 第一季消费者物价指数(CPI) * 第一季CPI加权中值较上年同期上升1.7%(路透调查预估为1.8% )； 第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%(路透调查预估为1.8% ) * 澳洲CPI数据整体符合预期，澳洲央行不太可能改变路径 * 阻力位于200日移动均线切入位0.7552，以及0.7750/0.7470走势的 50%回档位0.7612 * 支撑位于0.7470/75，若跌破，则下看0.7160/0.7750的50%位置0.7 455 (完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)