中国经济：今年有信心有能力实现7.5%左右GDP增长--总理

《汇市简讯》澳元/美元小跌，澳洲公布CPI数据后走势震荡

0137GMT * 澳元/美元从0.7544升至0.7557，然后跌至0.7518，此前澳洲公布 第一季消费者物价指数(CPI) * 第一季CPI加权中值较上年同期上升1.7%(路透调查预估为1.8% )； 第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%(路透调查预估为1.8% ) * 澳洲CPI数据整体符合预期，澳洲央行不太可能改变路径 * 阻力位于200日移动均线切入位0.7552，以及0.7750/0.7470走势的 50%回档位0.7612 * 支撑位于0.7470/75，若跌破，则下看0.7160/0.7750的50%位置0.7 455 (完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)