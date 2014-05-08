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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 19:16 BJT

英国央行：维持利率在0.5%不变，同时维持量化宽松规模不变

英国央行货币政策委员会未公布政策声明。下周三其将公布最新的季度经济预测，届时央行总裁卡尼将举行新闻发布会。

今年英国经济成长有可能要快于其他七国集团(G7)经济体。市场越发认为英国可能更早加息。

英镑兑美元 本周触及近五年最高水准。

市场基本上认为首次加息将发生在2015年第一季度。英国央行在2月曾暗示，明年第二季度是可能性最大的时间点，但之后公布的经济成长数据高于预期。然而通胀率却跌至四年低点1.6%。

本周的央行货币政策委员会(MPC)会议是失业率跌破7%以来的首次。去年8月时MPC设定7%为考虑升息的门槛。2月时，鉴于失业率的下降速度快于预估，货币政策委员会将利率考量与经济中的闲置产能情况挂钩。

英国住房价格上涨，也给央行带来了升息压力。

英国央行强调，将采取措施控制信贷，以此作为应对楼市泡沫风险的第一道防线，而不是选择加息。英国金融政策委员会(FPC)计划在6月17日举行会议。(完) (编译 王洋/洪曦; 审校 张涛)
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