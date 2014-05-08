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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 19:40 BJT

东南亚股市：泰国股市受英拉案拖累下跌，越南股市因南海争端重挫

外资周三在泰国股市卖超20亿泰铢。

泰国4月消费者信心连续第十三个月下滑，反映出对长期政治不确定性的担忧。路透数据显示，泰国股市是今日亚洲表现第二差的股市，最差的是越南股市。

CIMB Investment Bank分析师Julia Goh说：“政治形势损害消费者信心和经济前景，这不奇怪...由于政局不明，使得财政政策处于真空,经济增速仍不会太好。”

越南股市重挫近6%。越南周三称，一艘中国船只在南海一处水域故意冲撞两艘越南船只。此事引发南中国海局势进一步紧张。中国外交部官员周四要求越南将舰船驶离南海有争议水域，并称越方舰船在这一海域故意冲撞中方船只。

印尼股市 几近收平,之前印尼央行维持指标利率在7.50%不变。

菲律宾股市 和马来西亚股市 呈区间波动态势。菲律宾央行和马来西亚央行均维持指标利率不变。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.95 -0.46 -0.11 +7.62 388.37

新加坡 3247.69 11.26 +0.35 +2.53 3167.43

马来西亚 1862.84 2.41 +0.13 -0.22 1866.96

泰国 1379.02 -23.59 -1.68 +6.18 1298.71

印尼 4860.89 -1.18 -0.02 +13.73 4274.18

菲律宾 6765.21 16.70 +0.25 +14.86 5889.83

越南 527.09 -32.88 -5.87 +4.45 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)
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