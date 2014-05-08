东南亚股市：泰国股市受英拉案拖累下跌，越南股市因南海争端重挫

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
外资周三在泰国股市卖超20亿泰铢。
泰国4月消费者信心连续第十三个月下滑，反映出对长期政治不确定性的担忧。路透数据显示，泰国股市是今日亚洲表现第二差的股市，最差的是越南股市。
CIMB Investment Bank分析师Julia Goh说：“政治形势损害消费者信心和经济前景，这不奇怪...由于政局不明，使得财政政策处于真空,经济增速仍不会太好。”
越南股市重挫近6%。越南周三称，一艘中国船只在南海一处水域故意冲撞两艘越南船只。此事引发南中国海局势进一步紧张。中国外交部官员周四要求越南将舰船驶离南海有争议水域，并称越方舰船在这一海域故意冲撞中方船只。
印尼股市 几近收平,之前印尼央行维持指标利率在7.50%不变。
菲律宾股市 和马来西亚股市 呈区间波动态势。菲律宾央行和马来西亚央行均维持指标利率不变。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.95 -0.46 -0.11 +7.62 388.37
新加坡 3247.69 11.26 +0.35 +2.53 3167.43
马来西亚 1862.84 2.41 +0.13 -0.22 1866.96
泰国 1379.02 -23.59 -1.68 +6.18 1298.71
印尼 4860.89 -1.18 -0.02 +13.73 4274.18
菲律宾 6765.21 16.70 +0.25 +14.86 5889.83
越南 527.09 -32.88 -5.87 +4.45 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
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韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆