版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 20:25 BJT

更正-国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，新加坡馏分油库存升至六周高位

(标题应为升至“六周高位”，非“六个月高位”)

路透首尔5月8日 - 亚洲柴油裂解价差周四持于约一个月低点附近，交易员表示地区供给充足令市场承压。

International Enterprise数据显示，5月7日止当周新加坡陆上中质馏分油库存上升31.4万桶至1,143.3万桶的六周高位，因有来自卡塔尔和阿曼的供给。

数据显示，卡塔尔和阿曼总计向新加坡输送了约318,758桶车用柴油。之前一周则没有来自这两国的柴油。

数据还显示，来自中国的需求依旧清淡。

一位交易员说：“中国的柴油需求仍不兴旺，但中国炼厂5月和6月的维护将平衡供需态势。”

亚洲柴油裂解价差报每桶较迪拜原油升水17.62美元，上一日曾跌至17.55美元。

在日本，Cosmo Oil称将把其在中国炼厂的2号原油蒸馏装置 关闭约两个月的时间，以进行维护。该装置日处理能力为13万桶。

交易员表示他们正在关注约旦柴油标购的结果，该国寻求总计300万桶柴油。招标在5月6日结束。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王洋; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐