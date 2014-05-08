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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 21:31 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近四个月高点，因受需求支持

路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差跳升至近四个月高位每吨157.55美元，因市场预期在需求坚挺和亚洲供给不高的情况下，供给将维持偏紧状态。近期北亚和印度精炼厂维护，导致亚洲供给减少。

尽管从中东到日本的液化石油气(LPG)运费已经从每吨逾130美元的纪录水准下滑，但交易商表示，运费将保持在100美元上方。

这可能促使台塑石化寻求更多的6月石脑油船货。

**汽油复苏**

亚洲汽油裂解价差从四个半月低位反弹至五个交易日高位每桶7.84美元，但仍低于1月至4月均值每桶8.40美元，因供给充沛。

官方数据显示，截至5月7日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存连续第二周增加，触及八周高点1,300万桶。

约35,000吨汽油从美国运至新加坡，另有15,467吨来自挪威。

欧洲和美国之前在一段时间内未向新加坡输送船货，因美国需求强劲。不过随着美国库存增加，这种情况可能会得到改变。

贸易商称越南Petrolimex买入7,000吨柴油和4,000吨汽油，船期为5月下半月，但将运往柬埔寨。汽油船货离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.40美元。

中国石油天然气股份有限公司向壳牌售出一艘95号汽油的船货，船期为5月31日至6月4日，报价为每桶119.10美元，但从嘉能可买入92号汽油船货，船期为5月28日至6月1日，报价为每桶115.60美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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