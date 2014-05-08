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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 22:09 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差处在三周高位，因供给紧张

路透新加坡5月8日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差处在三周高位，交易员表示供给更趋紧张，因亚洲和欧洲炼厂进行维护。

据路透的数据，180-cst燃料油贴水报每吨2.65美元，创下4月15日以来最窄。

日本的Cosmo Oil本周把其在中国炼厂的2号原油蒸馏装置 关闭，以进行维护，最长要两个月。该装置日处理能力为13万桶。

在新加坡，官方数据显示5月7日止当周新加坡陆上燃料油库存大幅下跌242.4万桶，至1,995.7万桶。

中国需求的改善也利好卖家。中国海关初步数据显示，4月中国进口167万吨燃料油，较3月跳增10.6%。

韩国的East-West Power已取消购买5万吨船期为5月27-31日的高硫燃料油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校　利棣儿)
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