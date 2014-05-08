国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差处在三周高位，因供给紧张

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透新加坡5月8日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差处在三周高位，交易员表示供给更趋紧张，因亚洲和欧洲炼厂进行维护。
据路透的数据，180-cst燃料油贴水报每吨2.65美元，创下4月15日以来最窄。
日本的Cosmo Oil本周把其在中国炼厂的2号原油蒸馏装置 关闭，以进行维护，最长要两个月。该装置日处理能力为13万桶。
在新加坡，官方数据显示5月7日止当周新加坡陆上燃料油库存大幅下跌242.4万桶，至1,995.7万桶。
中国需求的改善也利好卖家。中国海关初步数据显示，4月中国进口167万吨燃料油，较3月跳增10.6%。
韩国的East-West Power已取消购买5万吨船期为5月27-31日的高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 利棣儿)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆