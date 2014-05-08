版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 23:00 BJT

亚洲橡胶：5月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 198.1 24 197.4 3

* 6月 199.6 52 198.7 8

* 7月 200.0 127 199.4 14

* 8月 200.1 189 199.0 52

* 9月 200.5 1671 199.6 386

*10月 199.3 3738 198.7 656

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐