美国经济：美联储主席叶伦顿促国会应对长期预算的挑战

路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四敦促国会应对美国长期预算带来的挑战，她警告称，当前财政轨道不能持续。叶伦与上任美联储主席贝南克在预算问题上持同样的观点。

“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示。

“我和美联储前任主席的立场一致，我认为，国会解决长期预算问题至为重要，”她说。

这是叶伦第二天在国会作证，她表示，近期财政政策收紧是削弱美联储为促进经济更强劲复苏所作的努力的其中一个“障碍”。

她表示，今年财政政策对经济复苏的拖累降低，是美联储官员预期今年经济增速略为加快的原因之一。

“我的前任(贝南克)曾要求，在某种意义上，财政政策不要损害经济成长，”叶伦说。

“我真的同意我前任所强调的，财政政策和债务的长期可持续性非常重要。”

在被问到是否需要对福利计划进行改革以使预算走上可持续的轨道，抑或是否仅靠加税就可以解决问题时，叶伦拒绝回答。

“我无意对具体做法发表意见，”叶伦说，和贝南克一样，她不会就财政政策向国会提出具体的建议。

叶伦周三在美国国会联合经济委员会作证词陈述，她表示，美国就业市场存在“大量闲置产能”，美联储将继续在一段时间保持利率近零。

叶伦也再次警告称，楼市疲弱可能减弱她对今年经济将“在某程度上快于”去年的预期。

“楼市复苏是非常重要的，要看到这楼市继续复苏，这是对美国经济复苏至为重要的，楼市是经济下滑的很重要因素，”叶伦说。

她再次警告，“海外事件的负面发展”的可能性将对美国经济构成风险，例如地缘政治紧张局势升级或新兴市场金融市场压力加剧，这都是美联储密切关注的风险因素。(完)