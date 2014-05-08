金属期市：期镍飙升至两年高位，因Goro镍矿停产以及供应短缺

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
* 淡水河谷暂停位于新喀里多尼亚的Goro镍矿的营运
* 中国4月出口小幅增加，超过分析师预期
* 中国4月铜进口增至45万吨
路透伦敦5月8日 - 期镍周四飙升至逾两年最高，因工业用户纷纷买入以确保供应，且投机客的购买狂潮持续，之前淡水河谷 暂停位于新喀里多尼亚的Goro镍矿的营运。
尽管预计Goro镍矿停运不会对现货镍供应造成重大影响，但消息点燃了看涨人气，并引发技术性买盘。
镍市本已很担心最大生产国印尼的供应短缺和俄罗斯可能出现的供应问题。镍价年内迄今已累计大涨近40%。
LME三个月期镍 盘中飙升6.1%，至2012年3月2日以来最高19,786美元 。
稍后缩减涨幅，收报每吨19,400美元，较周三收盘价上扬4%。成交量超过1.2万口，周三全天的成交量为5,121口。
印尼从1月开始实施矿石出口禁令后镍价攀升，近期因担忧对俄罗斯的制裁可能重创全球最大镍生产商Norilsk Nickel，镍价受到进一步支撑。
另外，因担心供应短缺将提振对镍精矿和长期镍矿石合约，镍进口国中国和日本纷纷买入期镍以保证供应。
周四提振镍价的最直接原因是巴西淡水河谷因发生废水泄漏而暂停Goro镍矿和加工厂的营运。
今日公布的数据显示，中国4月出口小幅增长，超过分析师预期的进口回落。对基本金属的买兴增加。
指标LME三个月期铜 收涨1.1%，报每吨6,729美元。
根据中国海关总署公布的数据，4月铁矿石、铜、大豆和原油进口增加，因季节性需求增强。
中国4月铜进口增加7.2%，延续3月的增长趋势。
三个月期铝 回落0.2%，报每吨1,765美元。三个月期锌 收涨0.1%，报每吨2,033美元。三个月期铅 收高0.7%，报每吨2,095美元。
三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报每吨23,200美元，上扬0.4%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
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