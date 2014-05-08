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货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 01:09 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.440%，投标倍数为2.09

路透华盛顿5月8日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.440 中值 3.366 低值 3.300 价格/得标 价格 98.789628 高值得标比率 58.90% 投标倍数 2.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,008,800 总投标 33,364,062,800 竞争性投标得标 15,972,546,000 非竞争性投标得标 22,462,800 FED附加 　 0 初级市场交易商投标 24,749,000,000 初级市场交易商得标 8,175,221,000 直接投标 2,122,000,000 直接投标得标 1,348,000,000 间接投标 6,465,600,000 间接投标得标 6,449,325,000 发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2044/05/15 CUSIP码 912810RG5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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