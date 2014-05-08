欧元债市：公债收益率降至新低，因欧洲央行发出迄今最明确的行动信号

* 德拉吉发表迄今最明确的欧洲央行可能很快放宽政策的信号

* 欧元区公债收益率全面下跌

* 西班牙和意大利公债收益率创纪录新低

路透伦敦5月8日 - 欧元区公债收益率周四触及新低，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表迄今最明确的欧洲央行将可能在下月放宽政策的信号。

欧洲央行结束月度政策会议后宣布维持利率不变，德拉吉在会议后表示，如果物价通胀预期提供依据，“在下次(会议)采取行动”提振欧元区经济不会让央行决策者感到不安。

对欧洲央行即将采取新的刺激举措的预期，为投资者继续买入低评等欧元区公债提供了新的诱因，较之欧元区核心公债，较低评等的欧债提供相对较高的回报。

在近期屡次触及纪录低位后，西班牙 和意大利10年期公债收益率 再创纪录新低，下滑7个基点，分别报2.90%和2.94%。葡萄牙10年期公债下降至八年低点。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点，至1.45%，离本周触及的11年低位不远。

货币市场利率也下降，因德拉吉的言论支撑对欧洲央行将在下月行动的押注，最新的欧元区通胀和经济增长预估报告将在下次欧洲央行会议举行前公布。(完)

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