欧元债市：公债收益率降至新低，因欧洲央行发出迄今最明确的行动信号

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 德拉吉发表迄今最明确的欧洲央行可能很快放宽政策的信号
* 欧元区公债收益率全面下跌
* 西班牙和意大利公债收益率创纪录新低
路透伦敦5月8日 - 欧元区公债收益率周四触及新低，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表迄今最明确的欧洲央行将可能在下月放宽政策的信号。
欧洲央行结束月度政策会议后宣布维持利率不变，德拉吉在会议后表示，如果物价通胀预期提供依据，“在下次(会议)采取行动”提振欧元区经济不会让央行决策者感到不安。
对欧洲央行即将采取新的刺激举措的预期，为投资者继续买入低评等欧元区公债提供了新的诱因，较之欧元区核心公债，较低评等的欧债提供相对较高的回报。
在近期屡次触及纪录低位后，西班牙 和意大利10年期公债收益率 再创纪录新低，下滑7个基点，分别报2.90%和2.94%。葡萄牙10年期公债下降至八年低点。
德国10年期公债收益率 下跌3个基点，至1.45%，离本周触及的11年低位不远。
货币市场利率也下降，因德拉吉的言论支撑对欧洲央行将在下月行动的押注，最新的欧元区通胀和经济增长预估报告将在下次欧洲央行会议举行前公布。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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