欧洲股市：劲涨至近六年高位，因欧洲央行暗示6月或放宽政策

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，触及2008年来最高
* 二线国家银行股上涨，因欧洲央行为6月行动开启大门
* Metro和ProSieben公布业绩后股价攀升
路透伦敦5月8日 - 一欧洲主要股指周四上涨至近六年高位，由意大利和西班牙银行股领涨，之前欧洲央行为6月推出更多刺激举措开启大门。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 触及2008年6月来最高水平，因臆测欧洲央行将可能在下月降息，为实施诸如资产购买等进一步宽松措施扫平道路。
意大利银行股劲涨4.1%，因如果欧洲央行降息或开始买入主权债或公司债，预期借贷成本将下降。意大利银行持有大量该国公债。
欧洲央行周四维持利率不变。但央行总裁德拉吉表示，在央行内部经济预估报告发布后，在6月政策会议上采取行动不会让央行决策者感到不安。
FTSEurofirst 300指数收涨1.1%，报1,358.91点，在德拉吉讲话后，触及1,359.07点日内高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 攀升1.4%，收报3,204.30点，录得4月16日来最大单日升幅。
德国超市连锁店Metro 等企业季报令人安慰，扶助支撑股市。Metro获利优于预期，股价劲涨2.7%。
德国传媒集团ProSiebenSat.1 公布第一季核心业务盈利上升9.5%，股价急升5.9%。
英国富时100指数 收高0.63%，报6,839.25点；德国DAX指数 收涨0.9%，报9,607.40点；法国CAC-40指数 升1.37%，报4,507.24点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。