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债券 | 2014年 5月 9日 星期五 03:07 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及四个月高位，因南非执政党很大机会在大选中胜出

路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周四上涨超过1.2%，至逾四个月高位，因新兴市场普遍上涨，且南非大选顺利举行令人释怀。

南非执政党非洲人国民大会在选举投票中很大机会胜出，将为现任总统Jacob Zuma在面临工会和左派政党的反对势力下，推进支持企业的改革计划提供政治力量。

在1552 GMT，兰特兑美元上扬1.29%，报10.3205兰特，和10.3200日内高位距离不远。兰特在去年12月底触及此水平。

南非3月制造业产出较上年同期上升0.7%，较2月1.5%的同比升幅放缓，令南非央行在今年升息的机率下降。兰特对此数据无甚反应。(完)
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