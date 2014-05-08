南非汇市：兰特兑美元触及四个月高位，因南非执政党很大机会在大选中胜出

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周四上涨超过1.2%，至逾四个月高位，因新兴市场普遍上涨，且南非大选顺利举行令人释怀。
南非执政党非洲人国民大会在选举投票中很大机会胜出，将为现任总统Jacob Zuma在面临工会和左派政党的反对势力下，推进支持企业的改革计划提供政治力量。
在1552 GMT，兰特兑美元上扬1.29%，报10.3205兰特，和10.3200日内高位距离不远。兰特在去年12月底触及此水平。
南非3月制造业产出较上年同期上升0.7%，较2月1.5%的同比升幅放缓，令南非央行在今年升息的机率下降。兰特对此数据无甚反应。(完)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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