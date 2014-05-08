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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 05:36 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因低吸买盘和交易商在USDA报告前调整头寸

路透5月8日 - 美国大豆期货周四上涨，因上日跌至一个月低位后有低吸买盘，以及交易商在美国政府月度供需报告公布前调整头寸。

指标7月大豆合约 上涨23-1/4美分，或1.6%，收报每蒲式耳14.69-1/2美元。今日升幅为两周来最大。

近月大豆合约跑赢远月合约，因交易商出脱在近几日建立的利空价差交易。

海关数据显示，中国4月进口650万吨大豆，高于3月时进口的462万吨，为市场提供进一步支撑。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售2013/14年大豆40,800吨，在预估区间内，出口销售2014/15年大豆14,200吨，低于预期。

市场预期，周五USDA月度供需报告对2013/14年美国大豆结转库存同比预估将变动不大，但2014/15年结转库存同比预估应该上升逾一倍。

5月大豆期货合约 收高23-1/4美分，报每蒲式耳14.74-1/4美元。

5月豆粕合约 收涨9.3美元，报每短吨490.6美元。5月豆油合约 升0.27美分，报40.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为123,481口，豆粕为49,545口，豆油为54,393口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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