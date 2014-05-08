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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 05:31 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因获利了结收低，等待USDA公布数据

路透5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，因本周稍早创下数月高位后有获利了结卖盘，且市场等待美国农业部(USDA)周五公布的重要报告。

在周五USDA公布5月供需报告前，分析师预估均值是，2014年美国冬麦产量将为14.68亿蒲式耳，将低于2013年的15.34亿。

分析师平均预期，美国硬红冬麦产量为7.82亿蒲式耳。农业部周五发布的供需报告中，将包括首份对2014年产量的官方预估。

农业部报告，上周出口销售32.05万吨2013/14年小麦，略高于市场预期，销售2014/15年小麦12.5万吨，低于预期。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.26-3/4美元，跌3美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,557口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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