全球金市：金价小涨，因投资者消化叶伦的言论

* 叶伦称美联储或需要5-8年的时间才能使资产负债表规模降至危机前的水平
* 技术支撑位和乌克兰紧张局势令金价保持在区间内
路透纽约/伦敦5月8日 - 金价周四小幅上涨，逆转上日逾1%的跌幅，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美联储不急于降低资产负债表规模的言论。
金价也受到地缘政治紧张局势支持，因乌克兰东部亲俄的分离主义者不理会俄罗斯总统普京提出的推迟独立公投的要求，此举将可能触发战争。
技术性卖盘和美元走强向黄金施压，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行可能在6月会议上采取行动，阻止通胀持续疲弱，消息拖累欧元下跌。
“金价未能升穿50日移动均线切入位1,315美元，可能促使一些失望的投资者结清头寸，”汇丰首席贵金属分析师James Steel说。“短期内黄金将保持疲弱，直到地缘政治紧张局势或新的实货买盘终止金价弱势。”
分析师表示，黄金守住位于1,285美元附近的100日移动均线的支撑位，触及一些买盘。
1855 GMT，现货金 小涨0.1%，报每盎司1,290.11美元。
COMEX-6月美国期金 跌1.20美元，收报每盎司1,287.70美元。汤森路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。
叶伦表示，美联储可能将等到政策正常化周期开始后再决定长期的资产负债表规模，且可能需要5-8年的时间才能使资产负债表规模降至危机前的水平。
现货银 跌0.8%，报每盎司19.15美元。
现货铂金 升0.5%，报每盎司1,436美元。现货钯金 涨0.7%，报每盎司801.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1287.70 -1.20 -0.1 1284.80 1295.50 110,378
COMEX白银期货 19.094 -0.204 -1.1 19.105 19.315 194
COMEX铂金期货 1438.10 3.30 0.2 1425.10 1444.00 10,102
COMEX钯金期货 804.05 7.35 0.9 797.00 807.00 5,055
现货金 1290.11 1.17 0.1 1285.90 1294.70
现货银 19.150 -0.150 -0.8 19.130 19.370
现货铂金 1436.00 7.40 0.5 1426.50 1440.60
现货钯金 801.25 5.75 0.7 798.80 805.50(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)