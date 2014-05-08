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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.2%，Nasdaq指数下跌0.4%

路透纽约5月8日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周四下滑，由能源股和公共事业股领跌，道指收升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高32.43点，或0.2%，至16,550.97点；标准普尔500指数 收跌2.58点，或0.14%，至1,875.63点；Nasdaq指数 收低16.177点，或0.4%，至4,051.496点。(完)
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