国际油市：美国原油因技术性交易而下跌，关注乌克兰局势

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
* 利比亚反叛者抵制新总理，仍封锁两个港口
* 乌克兰东部亲俄的分离主义者将按计划举行独立公投
* 中国4月原油进口增加22%，至纪录高位
路透纽约5月8日 - 美国原油周四下跌，之前触及一关键技术阻力位，而布兰特原油也下跌，交易商静观乌克兰局势的发展。
利比亚石油出口保持在低水平，且中国石油进口上升，对油市提供一些支持。利比亚反叛者拒绝和该国新总理合作，没有重开主要的石油出口港。
美国最新一周初请失业金人数下降，为就业市场持续改善的迹象，也扶助限制美国原油的跌幅。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，最新一周美国商业原油库存意外减少，美国俄克拉荷马州库欣原油库存下降。库欣是美国原油的交割点。
周四市场似乎没有理会这些支持性因素，受美元走强和美国汽油合约下跌的拖累较大。
布兰特原油 收低0.09美元，收报每桶108.04美元。美国原油 收跌0.51美元，收报每桶100.26美元。两份原油合约周三均上涨超过1美元，但美国原油在200日移动均线遇阻，未能将升势延续。
乌克兰东部亲俄分离主义者不理会俄罗斯总统普京要求其推迟独立公投的呼吁，表示将在周日举行公投，此举可能导致爆发战争。
布兰特原油稍早得到一些支撑，因中国数据显示，中国4月原油进口上升至678万桶的纪录高位，3月进口减少至600万桶以下，为2013年11月来首次。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆