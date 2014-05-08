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货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 05:04 BJT

纽约期市：供应前景改善拖累可可期货跌至三个月低位，咖啡期货走低

路透纽约/伦敦5月8日 - 纽约和伦敦可可期货周四触及逾三个月低位，而阿拉比卡咖啡期货触及逾一周最低，因需求前景转弱打压软商品市场和更广泛的商品市场。

原糖期货几无变动，市场担忧厄尔尼诺现象可能使太平洋海面温度升至足以形成将给全球最大甘蔗种植国巴西带来洪水和干旱的风流动模式。

洲际交易所(ICE)-7月可可合约 收低5美元，报每吨2,894美元，为1月27日来最低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,799美元，之前下挫至1月底来最低的1,771英镑。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.5美分，或2.7%，报每磅1.9550美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.5%，报每吨2,134美元。

ICE-7月原糖期货 收高0.2美分，报每磅17.24美分。LIFFE-8月白糖期货< 收高50美分，报每吨469.20美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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