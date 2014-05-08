美国股市：多数收低，Nasdaq指数连跌第三日

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
* 公用事业股和能源股被抛售，因投资者获利了结
* Nasdaq指数录得4月初来最长跌势
* 道指升0.2%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数下滑0.4%
路透纽约5月8日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周四下滑，由能源股和公共事业股领跌，道指收升。
Nasdaq指数连续第三日收低，为4月初来最长跌势。
受重创的网络股稍早反弹，提振Nasdaq指数，而最新一周美国初请失业金人数下降表明就业市场持续改善，扶助提振较广泛市场。
但公用事业股和能源股尾盘遭到抛售，拉低标普500指数和Nasdaq指数至日内低位。公用事业股和能源股是近期表现最好板块之一。
“我认为再次是受技术性因素影响。股市面临阻力，尝试挑战阻力位，但没有动能突破，”O'Neil Securities纽约证交所场内交易部董事Ken Polcari说。
标普公用事业股指数 下挫1.2%，能源类指数 跌1.3%。
道琼工业指数 收高32.43点，或0.2%，至16,550.97点；标准普尔500指数 收跌2.58点，或0.14%，至1,875.63点；Nasdaq指数 收低16.177点，或0.4%，至4,051.496点。
但包括Groupon等网络股在内的Global X Social Media Index ETF 上涨0.8%，其自4月22日来累计下挫了超过14%。推特 周四大涨4.2%，报31.96美元，Groupon劲扬6.1%，报5.65美元。
旅游网站运营商Priceline Group 公布的季度获利高于预期，但预计的第二季获利低于预估，股价急跌2.1%，报1,108.00美元。
特斯拉汽车(Tesla)公布的财测令部份投资者失望，股价暴跌11.3%，报178.59美元。
根据汤森路透数据，截至周三上午，在已公布业绩的445家标普500指数成份股企业中，68.2%的企业盈利优于预期，高于63%的1994年以来均值，且高于过去四季均值66%。
汤森路透数据显示，本季企业获利预计将上升5.3%，低于年初时预估的上升6.5%，但高于4月中时预估的上升0.6%的低位。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有67亿股股票换手，高于过去五日均值约61亿股。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储可能将等到政策正常化周期开始后再决定长期的资产负债表规模，且可能需要5-8年的时间才能使资产负债表规模降至危机前的水平。
5月3日止当周，美国初请失业金人数较上周减少2.6万人，至31.9万人，预估为32.5万人。 (完)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆