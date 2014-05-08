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货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.38 -0.02 -0.04 2374395

搜狐 54.57 -0.50 -0.91 494582

网易 67.63 +0.56 +0.83 462096

百度 150.38 -0.89 -0.59 3691018

台湾

台湾积体电路 20.51 +0.18 +0.89 2626005

联电 2.19 +0.05 +2.34 614759

日月光 5.86 +0.03 +0.51 91219

硅品精密 7.37 +0.13 +1.80 371520

和信超媒体 1.06 +0.00 +0.00 172355

友达 3.80 +0.00 +0.00 24194

中华电信 31.44 +0.14 +0.45 17000

台湾国际航电 55.88 -0.62 -1.10 1871262

香港

中国移动 48.19 +0.88 +1.86 250428

中国联通 16.27 +0.34 +2.13 202159

中国电信 53.73 +1.97 +3.81 24451

中芯国际 4.06 -0.04 -0.98 8696

电讯盈科 5.27 +0.08 +1.51 4348

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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