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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--5月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 商务部公布3月批发(趸售)库存

1400 - 劳工部公布3月职位空缺和劳动力流动调查

1600 - 农业部发布月度作物产量、全球农产品供需预估报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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