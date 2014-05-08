版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 07:23 BJT

《焦点》德拉吉称欧洲央行已准备好最早6月行动，欧元汇率令人关切

欧洲央行几位决策者此前暗示，他们倾向于通过将存款利率降至负值来应对欧元涨势，因为这将使欧元计价的资产吸引力下降。

尽管欧洲央行距离启动全面资产购买计划还很远，但其更接近准备实施有针对性的融资操作，这将鼓励银行业者向中小企业放贷。

这样的操作可能促使欧洲央行向银行业者提供长期廉价贷款(LTRO)，同时允许后者将面向中小企业发放的贷款打包作为抵押品--此举旨在支持将中小企业贷款打包成资产支持证券(ABS)的市场。

如果银行业者响应这一举措，有可能使小型企业更容易获得信贷，并使央行政策利率能够更有效地传导至小型企业。这些企业是欧元区经济的支柱。

Berenberg银行分析师Holger Schmieding表示，大规模量化宽松似乎不太可能，但其他小规模举措的效果甚微，比如温和降息、有针对性的长期再融资操作或者购买非主权债券。

“这些举措或许使欧元汇率只下降几美分，而且也就持续几周时间，”Schmieding说。(完) (编译 郑茵/王兴亚/龚芳/李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐