《焦点》德拉吉称欧洲央行已准备好最早6月行动，欧元汇率令人关切

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
欧洲央行几位决策者此前暗示，他们倾向于通过将存款利率降至负值来应对欧元涨势，因为这将使欧元计价的资产吸引力下降。
尽管欧洲央行距离启动全面资产购买计划还很远，但其更接近准备实施有针对性的融资操作，这将鼓励银行业者向中小企业放贷。
这样的操作可能促使欧洲央行向银行业者提供长期廉价贷款(LTRO)，同时允许后者将面向中小企业发放的贷款打包作为抵押品--此举旨在支持将中小企业贷款打包成资产支持证券(ABS)的市场。
如果银行业者响应这一举措，有可能使小型企业更容易获得信贷，并使央行政策利率能够更有效地传导至小型企业。这些企业是欧元区经济的支柱。
Berenberg银行分析师Holger Schmieding表示，大规模量化宽松似乎不太可能，但其他小规模举措的效果甚微，比如温和降息、有针对性的长期再融资操作或者购买非主权债券。
“这些举措或许使欧元汇率只下降几美分，而且也就持续几周时间，”Schmieding说。(完) (编译 郑茵/王兴亚/龚芳/李爽 审校 徐文焰)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆