美国经济：美联储资产负债表规模或要5-8年才会降至危机前水平--叶伦

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
**支持社区银行家加入美联储理事会**
叶伦在第二天的国会作证中再次强调，极低的通胀水平拖累经济成长。但她否决了一些民间分析师推崇的观点，即借助推动通胀升越美联储2%目标来压低失业，她表示保持通胀预期稳定至关重要。
美国通胀率一直略高于1%，而失业率尽管在下降，仍处于6.3%的高位。
当被反覆问及财政政策时，叶伦表达了与上任美联储主席贝南克同样的观点，敦促国会应对美国长期预算挑战，并警告当前财政轨道难以维系。
“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示。
“我和美联储前任主席的立场一致，我确实认为，国会解决长期预算问题至为重要，”她说。其并称，近期财政政策收紧是削弱美联储为促进经济更强劲复苏所作努力的“障碍”之一。
另外，缅因州独立议员Angus King问及叶伦，是否会支持一位社区银行家加入美联储理事会。美联储理事会共七个席位，目前只有四人就职。
叶伦称，“当然，我支持这样”，并指出最近退休的理事杜克(Elizabeth Duke)和拉斯金(Sarah Bloom Raskin)都非常熟悉小型银行。她说已经向白宫表达了希望社区银行家加入理事会。美联储理事由白宫提名。
路透上月曾报导，白宫考虑提名美国银行业协会(ABA)前律师以及两位具有社区银行背景的人士填补美联储理事会空缺。 (完) (编译 白云/郑茵/王兴亚；审校 戴素萍)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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