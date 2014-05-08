美国经济：美联储资产负债表规模或要5-8年才会降至危机前水平--叶伦

**支持社区银行家加入美联储理事会**

叶伦在第二天的国会作证中再次强调，极低的通胀水平拖累经济成长。但她否决了一些民间分析师推崇的观点，即借助推动通胀升越美联储2%目标来压低失业，她表示保持通胀预期稳定至关重要。

美国通胀率一直略高于1%，而失业率尽管在下降，仍处于6.3%的高位。

当被反覆问及财政政策时，叶伦表达了与上任美联储主席贝南克同样的观点，敦促国会应对美国长期预算挑战，并警告当前财政轨道难以维系。

“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示。

“我和美联储前任主席的立场一致，我确实认为，国会解决长期预算问题至为重要，”她说。其并称，近期财政政策收紧是削弱美联储为促进经济更强劲复苏所作努力的“障碍”之一。

另外，缅因州独立议员Angus King问及叶伦，是否会支持一位社区银行家加入美联储理事会。美联储理事会共七个席位，目前只有四人就职。

叶伦称，“当然，我支持这样”，并指出最近退休的理事杜克(Elizabeth Duke)和拉斯金(Sarah Bloom Raskin)都非常熟悉小型银行。她说已经向白宫表达了希望社区银行家加入理事会。美联储理事由白宫提名。