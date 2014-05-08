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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 07:28 BJT

美国经济：上周初请失业金人数降幅超预期，就业市场形势渐趋好转

**就业市场逐步走强**

就业市场正逐步走强，今年1-4月每月平均新增就业岗位超过20万个。4月新增就业岗位28.8万个，为2012年1月以来最大。

上月失业率也降至6.3%，低于2013年底的6.7%。部分人退出劳动力大军也有助于失业率下滑。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示就业市场出现“明显”改善，但也指出情况仍远远谈不上令人满意。

美联储一直持续缩减货币刺激措施，料将在2014年底结束月度购债计划。但是预计在2015年下半年之前，美联储不会开始上调目前接近于零的指标利率。

分析师表示，鉴于5月伊始初请失业金人数呈现下行趋势，很可能本月再度迎来超过20万个新增就业岗位。

“实际上，我们预计未来几周初请失业金人数回落到30万的水平，这也大体符合持续新增就业机会在20-22.5万的情况，”道明证券(TD Securities)驻纽约副首席分析师Millan Mulraine称。

失业金报告显示，4月26日止当周续请失业金人数减少7.6万至269万人。同期保险失业率下跌0.1个百分点至2%。

自去年8月以来，保险失业率曾反弹至2.2%左右。该数据反映的是失业26周以内的人数。

“该数据下降说明短期失业率继续下行趋势，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding表示。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 郑茵)
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