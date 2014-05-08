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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 07:54 BJT

英国经济：今年经济成长率料高于先前预期--NIESR

路透伦敦5月9日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周五表示，英国今年经济成长率料高于先前预期，且经济规模会在未来几个月内超越2008年1月的峰值。

NIESR预期，英国经济今年将成长2.9%，高于其2月时预估的成长2.5%。

NIESR亦将2015年经济成长率预估由2.1%上调至2.4%。2016年和2017年成长率预估则维持在2.4%左右。

该机构的研究人员Jack Meaning称，上修预估是因为今年第一季的成长强劲、消费增长、且投资前景改善。

英国去年经济成长高于预期，受到低利率、低通胀和强劲房市的提振。

英国房屋价格上升速度已让部分英国央行官员感到担忧，他们受压要采取行动以避免地产泡沫。

近期的数据显示，4月房市动能有所降温，但房价仍在偏高水准。(完) (编译 王冠中; 审校 许娜)
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